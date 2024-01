ROMA - Pellegrini non è l'unico giocatore a rischio per il derby. In casa Roma i fari accesi anche sulla condizione fisica di Llorente che si è fatto male durante la sfida contro l'Atalanta lasciando a inizio ripresa il posto al baby Huijsen. Il difensore spagnolo ha svolto dei controlli che hanno escluso lesioni. Un sospiro di sollievo per Mourinho che potrebbe recuperare Llorente nel breve periodo.