Roma, che inizi subito la rifondazione

Esce Dybala all’intervallo e la Roma finisce lì. Uscita dal derby con il suo campione e match consegnato alla Lazio nella ripresa. Nessuna novità. E’ successo un mese fa. Il 10 dicembre nella partita casalinga contro la Fiorentina. In quel caso Paolino, con i giallorossi in vantaggio, si arrese dopo 25 minuti. Il pari, con gol di Martinez Quarta a metà del secondo tempo, certificò più lo spreco dei viola, incapaci di vincere in doppia superiorità numerica, e non certo il merito del gruppo di Mourinho. Contro la Lazio, peggio. E’ bastato il rigore di Zaccagni a Sarri per vincere il suo quarto derby su sei e qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia.