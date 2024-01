Milan-Roma diretta, segui LIVE la partita di oggi: c'è Svilar, Gabbia dal primo minuto

Ore 20:45, stadio Meazza, 70mila tifosi presenti di cui oltre 2mila romanisti. Si gioca Milan-Roma , si gioca una partita tra due squadre che vogliono risalire in campionato e vogliono, soprattutto, dimenticare la brutta settimana trascorsa. Il Milan di Pioli eliminato dall'Atalanta, la Roma di Mourinho dalla Lazio: vincere oggi per mettersi alle spalle giorni complicati. Il pari serve a poco, pochissimo.

20:08

Entra la Roma per il riscaldamento, Mou in tribuna

Entra in campo anche la Roma per il riscaldamento: Mourinho osserva dalla tribuna con il video analyst Cerra

20:05

Milan in campo per il riscaldamento, c'è Ibra

Il Milan entra in campo per il riscaldamento, c'è Ibra a seguire la squadra a bordocampo. Con lui Cardinale: poco prima dell'ingresso in campo sono andati nello spogliatoi dai giocatori.

19:55

Azmoun segna in coppa d'Asia

Nel frattempo, in Iran-Palestina, è andato a segno il romanista Azmoun

19:39

Milan-Roma, dove vederla in tv

Dove vedere in tv Milan-Roma:

19:35

Roma, Mourinho squalificato: dove vedrà la partita

Come anticipato da lui stesso in conferenza stampa, Mourinho dovrebbe vedere Milan-Roma dalla tribuna (e non dal pullman) perché squalificato

19:22

Milan, la formazione ufficiale

Questa invece la formazione ufficiale del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud

19:20

Rui Patricio fuori, per Mou è scelta tecnica

Mourinho ha deciso di dare fiducia a Svilar e lasciare fuori Rui Patricio:

19:17

Milan-Roma, le scelte di Mourinho

Non gioca Rui Patricio, non gioca (ancora una volta) il capitano, Lorenzo Pellegrini. Questa la formazione ufficiale della Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola: Lukaku, El Shaarawy.

