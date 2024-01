Tancredi attacca Mancini: "Il gesto contro Orsato? Di Bartolomei avrebbe fatto altro"

"Il comportamento di Mancini è negativo per il calcio". A dirlo è Franco Tancredi che critica il difensore della Roma. Intervenuto a Rai Radio 1, il portiere del secondo scudetto giallorosso torna a parlare di quanto accaduto al termine del derby perso dalla squadra di Mourinho in Coppa Italia contro la Lazio: "Non so a cosa possa portare questo atteggiamento, sicuramente è negativo per il calcio, per chi lo vede e per chi lo compra. Agostino Di Bartolomei non l’avrebbe mai fatto: ai miei tempi c’era un rispetto reciproco".