E' come se avesse commentato uno stadio intero. Dodici ore dopo il post di addio di Mourinho a Roma e alla Roma sono 44mila i commenti, quasi 6 milioni le visualizzazioni. E' come se uno stadio intero avesse deciso di salutarlo, anche perché scorrendo sotto al reel su Instagram si vede chiaramente come i commenti siano praticamente tutti veri, reali, non fake.