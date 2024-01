Era il 7 gennaio del 2020 e Daniele De Rossi scendeva in campo per l'ultima volta con la maglia della Roma. Poco prima dell'inizio della sfida il capitano aveva riunito la squadra in un discorso da vero leader e che oggi a quattro anni di distanza mette ancora i brivivi: "Forza ragazzi eh! Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto. ROMA ROMA ROMA !!!". Un momento immortalato da El Shaarawy, prima compagno e che da ieri avrà proprio De Rossi come allenatore.