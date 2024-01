Quando De Rossi allenava Totti: il video fa impazzire i tifosi della Roma

ROMA - DDR è Daniele De Rossi, certo, ma anche "Dono di Roma", come molti tifosi giallorossi ricordano. L'erede di José Mourinho è tornato dalla sua gente a sorpresa, come un regalo, s'è rimesso al centro di tutto, non più in mezzo al campo ma defilato in panchina per allenare e condurre nella sua prima esperienza in Serie A. E adesso c'è chi sogna anche il ritorno di Francesco Totti, l'altra bandiera romanista. Un binomio di passione e tradizione che nel 2020 s'era ritrovato per una partitella tra amici e vecchie glorie, con DDR ad "allenare" il Pupone.