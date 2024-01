ROMA - È iniziata una nuova era nella Roma giallorossa, sicuramente in modo inaspettato ma dal grande impatto emotivo. De Rossi dopo Mourinho, forse solo DDR poteva riempire il vuoto lasciato da José. Torna un figlio di Roma, un tifoso in panchina, e vuole lasciare il segno da subito: dall'aspetto tecnico-tattico ai dettagli sull'alimentazione, De Rossi non vuole lasciare nulla al caso nella sua prima esperienza in Serie A.