Dan Friedkin a Trigoria: cosa ha fatto durante l'allenamento della Roma

ROMA - Seconda giornata da allenatore della Roma per De Rossi, in campi ieri e oggi (martedì e mercoledì) a Trigoria per preparare la partita di campionato con il Verona. Nella seduta di allenamento odierno DDR ha ritrovato Paulo Dybala, rimasto fuori contro il Milan per problemi fisici, ed è stato ammirato da vicino sia da Tiago Pinto sia da Dan Friedkin. Anche il presidente della Roma, appostato in alto e più lontano dal campo, ha assistito al lavoro della squadra e del tecnico, mentre un manifesto a Roma, sulla Laurentina, è comparso con la scritta "#Friedkinout".