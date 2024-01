Non sono passate inosservate le prime parole di Daniele De Rossi da nuovo allenatore della Roma. Colpisce, in particolare, una frase. Si fa riferimento al vento, è un passaggio che emoziona i tifosi, quelli che hanno memoria e sanno bene il riferimento delle sue dichiarazioni. "Il vento soffia ancora? Soffia sempre, non ha mai smesso. Vivere le serate di Europa o Conference da tifoso ti faceva capire che si stava ricreando qualcosa di speciale tra squadra e tifoseria".