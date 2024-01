Mourinho lascia la Roma, l'addio dei romanisti è da brividi. E José si commuove

L'amore e il sostegno a Daniele De Rossi ci sono. Ovvio. Inevitabile. Perché la Roma viene prima di tutto e tutti, a maggior ragione quando è guidata da un pezzo di cuore come Daniele, alla prima avventura in Serie A. Ma, visto che qui si parla d'amore, non si può non raccontare quanto amore ci sia - ancora - intorno a José Mourinho. Non si esaurirà, anche se il tempo come sempre farà la sua parte. "Siamo sopravvissuti all'addio di Totti, supereremo anche questo", si sente dire da 36 ore. E' una verità amara, ma reale. Reale, però, è anche l'enorme amore che i romanisti hanno per José Mourinho e a lui lo stanno trasmettendo. Come? Attraverso i social e Instagram in particolare. Sotto al reel di addio di José alla sua gente è stato sfondato il muro delle 9 milioni di visualizzazioni e dei dei 50mila commenti, un'enormità. E sono tutti belli, bellissimi. Sentiti. Commoventi.