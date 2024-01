De Rossi scherza con Lukaku, Abraham e la Roma: la battuta nel backstage

Battute e sorrisi. Tipici del primo giorno, anche se poi quando Daniele De Rossi è sceso in campo per il primo allenamento i sorrisi hanno lasciato spazio a tanta, tantissima concentrazione. Il video che la Roma ha pubblicato del backstage del ritorno a Trigoria di DDR è una chicca: quasi sei minuti di immagini inedite in cui De Rossi dà il meglio di sé. Si parte con Ryan Friedkin che lo accoglie all’ingresso e subito il nuovo allenatore sottolinea le migliorie apportate in questi anni all’impianto. In inglese ovviamente: Daniele, che ha una moglie inglese, Sarah Felberbaum, lo parla benissimo. Poi l’abbraccio spontaneo con i magazzinieri (alcuni erano con lui già 15 anni fa), la scelta della divisa per dirigere il primo allenamento, l’incontro con Lukaku e il siparietto con il centravanti belga: "Oh, ma sempre così grosso sei stato? Sempre così grosso eri? Pure prima?". Quando Lukaku ride e gli dice di sì, Daniele allora ammette: "Me so rimpicciolito io". E, ancora: le battute con Bove, l'abbraccio con Zalewski, il saluto a Abraham ("Ciao animale, come stai?") e quello a Karsdorp e Kristensen. "Non parli ancora italiano?", chiede al danese che replica: "Non ancora". De Rossi allora ribatte: "A febbraio dai".