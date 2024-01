ROMA - Dopo la delusione incassata lo scorso novembre con l'esonero dal Tuttocuoio, squadra di Eccellenza della Toscana, un ex attaccante della Roma non ha resistito al richiamo del gol e a 45 anni (li compirà il 2 marzo) ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini. Si tratta di Francesco 'Ciccio' Tavano, che con la maglia giallorossa ha collezionato in tutto 16 presenze (con 2 reti e un assist) e ha firmato per la Gallianese.