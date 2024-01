ROMA - Roma non dimentica José Mourinho. L'esonero dello Special One non è stato ancora metabolizzato dai tifosi giallorossi che, nonostante gli ultimi risultati negativi tra campionato e Coppa Italia, speravano di vedere la propria squadra invertire la rotta proprio con il portoghese al comando. L'ormai ex allenatore della Roma, sostituito da De Rossi sulla panchina giallorossa, si trova ancora nella Capitale e, in mattinata, ha ricevuto un commovente omaggio in hotel. Ma non è stato l'unico...