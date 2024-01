Il saluto - e soprattutto il grazie - a José Mourinho. Il bentornato a Daniele De Rossi. I fischi ai giocatori, con il capitano Lorenzo Pellegrini tra i più bersagliati. Non è stato un prepartita normale quello di Roma-Verona e tutti sapevano che sarebbe stato così. Perchè i romanisti volevano salutare José Mourinho come meritava e perché, al tempo stesso, volevano sostenere De Rossi come meritava. E questo è stato fatto, tra cori, striscioni e lacrime. Tante.