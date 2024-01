Pagelle Roma: papera Rui Patricio, El Shaarawy sfreccia

De Rossi (all.) 7

Emozionato, e come non esserlo? Si prende l’abbraccio a più riprese dell’Olimpico, poi guida la squadra passo dopo passo per evitare errori legati al cambio modulo. Esce Dybala e la Roma perde palleggio, poi Rui Patricio gli fa passare un brutto quarto d’ora.

Rui Patricio 4,5

La papera dopo 77 minuti da osservatore. Errore clamoroso sul gol di Folorunsho, e adesso il suo posto da titolare è rischio.

Karsdorp 6

Dopo otto minuti non approfitta dell’assist al bacio di Bove. Più dinamico ma sempre poco incisivo.

Huijsen 6,5

Bravo ad anticipare il suo attaccante nell’azione che ha portato al vantaggio. Per un soffio non trova anche il gol. Attento e con tanta qualità.

Llorente 5,5

Tiene il braccio troppo largo e concede a Djuric l’ooportunità di accorciare il divario. Una sbavatura a partita.

Spinazzola 6

Fischiato prima della partita, fischiato anche al momento del cambio per infortunio.

Kristensen (28’ st) 6

Compitino, chiude qualche uscita del Verona nel finale.