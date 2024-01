ROMA - Il debutto in panchina non è mai un cosa banale, e per questo motivo il nuovo tecnico del Roma Daniele De Rossi ha ricevuto moltissimi messaggi per l’esordio contro il Verona. Tanti gli ex compagni di squadra che hanno avuto modo di replicare al tecnico giallorosso dopo la pubblicazione di un post che l’allenatore aver fatto al termine della partita vinta contro all'Olimpico.