A quasi 45 anni è tornato a giocare in un club di seconda categoria. Francesco "Ciccio" Tavano, ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini, giocando in una squadra di seconda categoria, la Gallianese di Galliano del Mugello, in provincia di Firenze. “Sto abbastanza bene fisicamente. Pian piano vediamo di prendere un po’ di forma. La squadra sta facendo bene, cerco di portare la mia esperienza, di aiutare loro a raggiungere obiettivi importanti".