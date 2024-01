De Rossi va di corsa: allenamento alle 9 e poi tutti in Arabia

Non si poteva non andare? E’ la domanda che Mourinho prima e De Rossi poi hanno posto e si sono posti. Volare in Arabia Saudita nel bel mezzo del campionato, in un momento di transizione, è un incomodo che può incidere molto sul rendimento della squadra: per fortuna almeno la Roma ha chiesto e ottenuto dalla Lega di anticipare al sabato la partita con il Verona e di posticipare al lunedì la prossima a Salerno. Ma insomma, è il business a comandare e quando Lina Souloukou si è sentita proporre al partecipazione al festival Riyad Season attraverso un test contro la squadra locale dell’Al Shabab, beh, ha ritenuto opportuno accettare l’invito: troppo importante era per il club la sponsorizzazione biennale da 25 milioni per non rischiare qualcosa in termini di risultati immediati.