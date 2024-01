SALUZZO - Il giorno dopo il mito azzurro Gigi Riva se ne è andato un altro ex attaccante della Serie A, meno celebre di 'Rombo di tuono' ma rimasto nei cuori dei tifosi della Roma e delle altre squadre per cui ha giocato. Si tratta di Giuliano Musiello, morto a Saluzzo (in provincia di Cuneo dove viveva) all'età di 70 anni dopo una breve malattia.