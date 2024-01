Belotti subisce un colpo pazzesco: la reazione preoccupatissima di De Rossi

Non è passata inosservata la reazione di Daniele De Rossi al colpo subito da Andrea Belotti nel corso dell'amichevole tra Roma e Al Shabab, in scena in Arabia Saudita per onorare gli impegni con lo sponsor Riyad Season. Shock per il neo allenatore giallorosso, apparso piuttosto preoccupato per le condizioni dell'attaccante ex Toro. Allarme rientrato, con il Gallo sempre al centro di voci di mercato.