È ormai passato più di una settimana da quando la Roma ha annunciato l'esonero di José Mourinho. Il lavoro dello "Special One" nella Capitale difficilmente verrà dimenticato, e lo dimostrano le tante dimostrazioni di affetto e vicinanza verso l'allenatore portoghese. Gesti che non si sono fermati neanche in Arabia nell'amichevole vinta contro l'Al-Shabab.