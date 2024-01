De Rossi, alba romana con emozione: ecco cosa è successo 21 anni fa

ROMA - Ci sono date fondamentali, importanti, per la carriera di ogni giocatore. E di sicuro Daniele De Rossi, di rientro nella Capitale all’alba da Riyad dopo l’amichevole, avrà pensato a quel 25 gennaio di 21 anni fa. L’esordio in Serie A con la maglia della Roma nel match contro il Como (giocato in campo neutro a Piacenza). Da quel giorno d’inverno del 2003 ad oggi di cose ne sono cambiate. Una carriera infinita in giallorosso, mutata dal campo alla panchina, ma sempre con la voglia di quando era ragazzino.