Mourinho e la Roma, è proprio finita: cosa ha fatto il tecnico su Instagram

Mourinho e la Roma: oggi è davvero finita. Alla vigilia del compleanno (domani) José smette di seguire la Roma sui social. Non solo: tra i 28 profili non c'è più la Roma e non ci sono i giocatori giallorossi. Il segnale di un amore che non finirà, almeno tra Mou e i tifosi, ma si è concluso a livello social. E questo, ai tifosi, un po' di tristezza la mette. Rimangono, però, tutte le immagini sul suo profilo e rimane anche il video di addio che ha avuto numeri record: 17 milioni di visulizzazioni e quasi 60mila commenti.