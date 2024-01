De Rossi: "La Roma ha personalità, non l'ho presa dall'oratorio"

Torna a parlare Daniele De Rossi : l'allenatore della Roma parla a Trigoria alla vigilia della partita di domani contro la Salernitana . Una sfida con tanti contenuti: è la prima trasferta ufficiale di De Rossi da allenatore e arriva contro la squadra guidata dall'amico, e campione del Mondo come lui, Pippo Inzaghi. Non solo: il ds dei campani è Walter Sabatini, che con De Rossi ha sempre avuto un rapporto speciale. Di questo, di mercato e di molto altro, compresa la finale di Jannik Sinner, si parla a Trigoria dalle 10.

10:19

De Rossi e la Roma con Mourinho: "Era allenata bene, non stavano all'oratorio"

"Un ritiro sicuramente aiuta tanto, qui devi andare a botta sicura. Il merito è loro, nessuno può permettersi di toccarmi i miei ragazzi della Spal, però si vede che ci ho messo tempo a dirgli determinati concetti, questi invece manca poco che li insegnino loro a me. Se alla Spal abbiamo visto determinate cose dopo 3-4 partite, questi gli dici una cosa e sono tanto pronti e ricettivi. Oltretutto sono stati allenati da un allenatore forte, non è che li abbiamo presi all'oratorio, io dò solo qualche idea per portare a casa più punti possibili, ci vuole tempo poi per far vedere davvero un'impronta"

10:17

Il punto di De Rossi su Aouar e gli infortunati

"Dybala sta bene, lo vedo un po' più brillante. Huijsen dovrebbe partire con noi, Mancini mi è piaciuto tanto come si è buttato nella mischia. Aouar torna dalla coppa d'Africa, non è che è stato in vacanza. Primo giorno era sballottolato, ma lo reputo prontissimo per giocare"

10:15

De Rossi su Paredes e Cristante: "Possono giocare insieme"

"Possono giocare insieme. Bryan è un nostro pilastro ed è un pilastro della Nazionale. E' un professionista serio, sono contento che rientri. Cambiano le caratteristiche più che lo schieramento, Bryan ha più dinamismo, Leo magari più qualità. La nostra idea di gioco però non cambia"

10:14

De Rossi e la squadra di banditi

"Io valuto quello che vedo: giocatori con personalità, giocatori che ci hanno portato in finale in Europa due volte. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno male in casa o fuori. Squadra di banditi mi piace come slogan, nel calcio bisogna essere spigolosi e avere cattiveria. Vorrei una squadra di grandi giocatori e credo di avere giocatori di personalità"

10:11

La risposta sulla Salernitana e sulla rosa

"Non ho mai giocato a Salerno, mi sembra uno stadio e una curva emozionante, è un peccato che non possiamo avere i nostri tifosi in trasferta. Giocheremo anche per loro. Inzaghi bravi allenatore, squadra con qualità offensiva, dovremo stare veramente tanto attenti. I miei amici Candreva e Fazio ci sono, a bocce ferme non pensavo stessero così in basso, però hanno una rosa importante, hanno fatto risultati temibili con le grandi. Ma noi andiamo lì per vincere"

10:09

De Rossi su Rui Patricio e Smalling

"Le gerarchie in porta le ho già decise, anche se è chiaro che non sono eterne. Io sono contento di entrambi, Svilar mi ha impressionato per completezza, ma un errore non cambia il mio giudizio. Rui Patricio è totalmente concentrato e sono molto sereno. Smalling? Si allena con Kumbulla e Renato, li monitoriamo quotidianamente, mi sembra che siano sciolti nei movimenti, forse già la prossima faranno qualcosina con noi. Ma non ho idea di quando sarà schierabile"

10:07

Inizia la conferenza di De Rossi, si parla di Sinner

"E' emozionante vederlo. Lo sport italiano arriva sempre nell'elite, questo è uno sport tanto popolare, fa il giro del mondo. Jannik è italiano, educato, pulito, non lo conosco, sembra una bella persona. Ero in vacanza a New York con mia moglie, mettevamo la sveglia per vederlo a Torino, idem per la Cpppa Davis. E' un orgoglio, purtroppo ho tante cose da fare che non so se lo vedrò, ma spero faccia una grande finale". QUI L'APPROFONDIMENTO

09:40

Anche a Trigoria si tifa Sinner

Nel frattempo, in attesa della conferenza di De Rossi, anche a Trigoria si guarda la finale degli Australian Open e si tifa Jannik Sinner