Pjanic: "De Rossi diventerà un grande allenatore. Dybala? Amavo giocare con lui"

Interessante intervista quella rilasciata dall'ex Roma Miralem Pjanic ai microfoni di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport. L'ex giallorosso si è infatti espresso su vari temi tra cui anche quello dell' avvento di Daniele De Rossi in panchina : " Ho sentito Daniele, sono molto felice per lui, si merita questa opportunità. Gli auguro il meglio. Oggi gli allenatori hanno poca vita e poco tempo, ci si aspetta tutto in poco tempo. Avrà bisogno di tempo e mi auguro che anche dopo questi sei mesi avrà l'occasione di poter stare più a lungo. Ci vorrà tempo e pazienza, ha iniziato molto bene, era difficile trovare qualcuno che conoscesse la piazza meglio di lui. Daniele è una persona seria, ho sempre detto che potrà diventare un grande allenatore, non ho dubbi".

"La Roma merita di giocare la Champions"

Sulla possibile riconferma di De Rossi anche dopo questa stagione invece: "Non so quanto sia realistico che la Roma possa competere per la Champions, sarà complicato. La sua permanenza però non deve dipendere dal quarto posto. Bisognerà mettere in conto tante cose dal lavoro sul campo a che tipo di rapporto creerà col gruppo. Mi auguro che la Roma possa entrare tra le prime quattro, una piazza così si merita di giocare la Champions. Spero gli diano tempo e la possibilità di rimanere a lungo".

"Dybala sposta gli equilibri"

Menzione speciale anche per Paulo Dybala con cui Pjanic ha giocato ai tempi della Juventus: "Uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, ho amato giocare con lui. Senza infortuni, è tra i primi due-tre migliori giocatori del campionato. Quando tocca palla, succede sempre qualcosa, il suo tocco è diverso da quello degli altri. Dybala sposta gli equilibri, nella Roma si vede quando gioca e quando non gioca. Con lui al meglio, la Roma può competere con le altre", ha concluso il bosniaco.