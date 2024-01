Cristian Totti allo stadio, prima volta con il Rayo: il messaggio da Madrid

C'è anche Cristian Totti al Metropolitano per assistere al match tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano . Il figlio della leggenda romanista ha da poco cominciato una nuova avventura calcistica al Rayo , dopo aver lasciato il Frosinone. Si tratta di una esperienza importante, soprattutto perché Cristian avrà modo di giocare e studiare in un contesto totalmente diverso rispetto a quello italiano, permettendogli anche di perfezionare la lingua dopo aver sfoggiato un inglese fluente in interviste passate.

Cristian Totti e l'esperienza a Madrid

Il tutto sotto lo sguardo attento di papà Francesco che non ha mai intralciato il percorso di Cristian, invogliandolo a giocare fino a quando avrà modo di divertirsi, per poi decidere se proseguire nel calcio o intraprendere una strada diversa. Nei giorni scorsi, Totti ha accompagnato Cristian in Spagna e ha seguito i primi passi del figlio con la maglia del Rayo Vallecano, per poi fare ritorno a Roma. In attesa dell'esordio.