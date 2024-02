Renato Sanches e Smalling in campo: il video della Roma accende i tifosi

La Roma lavora sodo in vista del match di lunedì prossimo, quando all'Olimpico ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri . I giallorossi puntano alla terza vittoria consecutiva con De Rossi in panchina. Il tecnico, che attende Baldanzi , spera nel recupero degli infortunati, in particolar modo di Smalling e Renato Sanches .

In campo Smalling e Sanches

I due calciatori, che hanno saltato gran parte della stagione per problemi fisici fino a questo momento, hanno presenziato all'allenamento di questa mattina a Trigoria. Sanches ha svolto una parte di allenamento con il gruppo, mentre per Smalling c'è stato un lavoro con i compagni per testarne le condizioni. Sui social, i tifosi hanno accolto con entusiasmo la presenza dei due in campo. Lo stesso De Rossi incrocia le dita, alla Roma serve il supporto di tutti per cercare di agganciare il quarto posto.