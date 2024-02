Frey: "Baldanzi e Belotti colpi super. Ma un acquisto sarebbe fantastico"

I migliori colpi italiani secondo Frey

"Baldanzi? Dovrebbe fare il vice Dybala per le sue caratteristiche. L'argentino è un fuoriclasse ma fa fatica a giocare una stagione intera e quindi è interessante proporre un giocatore giovane, appartiene alle idee di De Rossi. Lui e Belotti sono i colpi più interessanti del mercato di gennaio". Frey parla anche di Gudmundsson del Genoa che tanto piace alla Fiorentina: "Sarebbe fantastico acquistare un giocatore del genere a gennaio, ovviamente sarebbe un valore aggiunto per la Fiorentina. Sono curioso di vedere se si possa chiudere, ma la vedo difficile per le cifre che leggo, eppure sognare non costa niente".

Frey e il futuro della porta della Roma

"Rui Patricio è sottoposto a tante critiche, non sta facendo bene e questo è un dato di fatto nonostante la sua esperienza. Ora è in scadenza e credo che la Roma potrebbe iniziare a guardarsi intorno. La Roma ha bisogno di un portiere di grande personalità perché è una piazza molto tosta".