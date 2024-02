Roma, Smalling si allena ma non ancora al 100%: la verità sulle sue condizioni

Come sta Chris Smalling? Il difensore inglese oggi si è allenato con i compagni e, se tutto andrà bene anche domani nella rifinitura, partirà con i compagni per Rotterdam. Non è ancora completamente guarito, avverte dolore tra il ginocchio al quadricipite come ha riferito al medico della Roma (e al suo). Smalling, che non gioca una partita ufficiale da cinque mesi e mezzo, prova a forzare ogni giorno un po' di più, ma ci sono dei momenti in cui è costretto a fermarsi per il fastidio, come ha fatto lunedì scorso. Quando tornerà in campo? Non si sa, magari domani chiarirà qualcosa De Rossi in conferenza ma la sensazione è che l'inglese possa giocare qualche minuto a Frosinone domenica pomeriggio.