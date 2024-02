Roma, nuovo striscione per le assenze al funerale di Giacomo Losi: "Indegni"

ROMA - Dopo il messaggio lanciato dalla Curva Sud e le scuse ufficiali di Daniele De Rossi, gli ultras della Roma continuano a dire la loro perché evidemente a una parte del tifo non è andata giù l'assenza totale dei rappresentanti del club (dai giocatori ai dirigenti, fino all'allenatore) ai funerali di Giacomo Losi, l'ex capitano venuto a mancare all'età di 88 anni. Il nuovo striscione recita: "La storia merita rispetto… indegni". Si trova su un cavalcavia di via Laurentina, in direzione Trigoria. In sostanza lo vedono tutti i giocatori, l'intero staff tecnico e i dirigenti prima di arrivare al centro sportivo Fulvio Bernardini. È stato posizionato in quel punto ieri sera, prima di mezzanotte.