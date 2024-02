Slot prima di Feyenoord-Roma: "Mi sarebbe piaciuto rincontrare Mourinho"

Prima la Lazio , poi la Roma : in una stagione il Feyenoord deve fronteggiare entrambe le romane. Stavolta però, dopo il terzo posto ai gironi di Champions League, se la vede per l'ennesima volta contro la Roma per i playoff di Europa League . Alla vigilia della gara d'andata in Olanda, l'allenatore Arne Slot ha presentato il match.

Feyenoord-Roma, le parole di Slot

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Mourinho? Mi sarebbe piaciuto affrontarlo di nuovo. Se lo affronti in carriera vuol dire che stai facendo bene, ma la Roma ha deciso di prendere un'altra strada. Ogni allenatore ha le sue qualità, ma la cosa più importante è la qualità individuale dei giocatori. Naturalmente l'allenatore conta, ma contano soprattutto i giocatori. Se si guarda la storia, la Roma è favorita ma non di molto. È una sfida più grande per noi che per loro. Se vi dico i giocatori che ci saranno domani, rimarrete scioccati dal vedere quanti c'erano anche l'anno scorso. Non voglio parlare di vendetta, ma voglio vincere".