Mourinho tuona: “Fuori dalla Roma per colpa di qualcuno che capisce poco di calcio”

Mourinho è tornato a parlare dopo la burrascosa conclusione dell'esperienza alla Roma . L'ex tecnico giallorosso, con gli ultimi rumors che lo vedrebbero sulla panchina del Bayern Monaco , ha promesso di tornare subito in pista, lanciando anche un attacco ai Friedkin: "Stanno per iniziare le competizioni europee - ha detto a pulsesports - in particolare la Champions League , forse la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato "eliminato" da qualcuno che di calcio ne sa poco . Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto . Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA ".

Mourinho e la strategia vincente nelle competizioni Uefa

Mourinho ha poi parlato di come si superano i turni nelle competizioni europee: "Ho partecipato a tantissime partite e sono arrivato più volte alla partita finale. Sono davvero partite speciali, per noi allenatori, per i tifosi e, ovviamente, per i giocatori. Ho quindi sufficiente esperienza e conoscenza per sapere come andare avanti, anche quando abbiamo avversari con un potenziale molto maggiore del nostro. In questa fase tengo sempre presente: nella prima partita si gioca sempre per vincere; nella seconda, sai cosa ti serve per passare al turno successivo: vincere con un gol, pareggiare o addirittura perdere con uno o due gol. E le partite ad eliminazione diretta vengono gestite su questa base. Certo, è fondamentale conoscere bene i propri avversari, studiarli, analizzarne pregi e difetti, vedere come si comportano quando giocano in casa e in trasferta, vedere come reagiscono quando il risultato è sfavorevole. Questa conoscenza permette di ideare la giusta strategia e fornire ai giocatori tutte le informazioni essenziali affinché sappiano cosa dovranno affrontare quando scenderanno in campo".

Mourinho e la vittoria in semifinale con il Barcellona

"Come ho già detto, vado sempre alla prima partita con la voglia di vincere, come Inter-Barcellona quasi 15 anni fa, che finì con la vittoria della mia squadra per 3-1. Nella gara di ritorno al Camp Nou, con l'espulsione di Thiago Motta prima del 30', ho giocato come dovevo: perdere per un solo gol. Ho perso 1-0, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: raggiungere la finale. E abbiamo vinto E quando si tratta di raggiungere un obiettivo si può usare qualunque strategia o tattica, e io non ho problemi a usarle. E' una questione di intelligenza e non dobbiamo preoccuparci di quello che dicono i sedicenti 'commentatori'. 'Ah! Mourinho ha messo l'autobus davanti alla porta ed è troppo a destra, indietro...' Sì, l'ho fatto, ma ho giocato in 10 contro 11, e abbiamo giocato una partita difensiva davvero spettacolare contro Piqué, Xavi, Busquets, Ibrahimovic e Messi. In altre parole, è stata una strategia intelligente".