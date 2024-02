Roma, c'è un problema: è il futuro

L Giovedì per passare il turno bisognerà chiudere la pratica contro gli olandesi, che quando affrontano la Roma non hanno mai vita facile, sia con Mourinho che con De Rossi in panchina. La squadra di Daniele ha fatto la sua partita. Ha affrontato il Feyenoord con il 4-3-3, ha interpretato la gara senza paura, ordinata, non si è fatta schiacciare nella propria metà campo, è riuscita ad essere pericolosa nelle ripartenze. Nel primo tempo Pellegrini e Lukaku hanno avuto ottime occasioni per sbloccare il risultato, Paredes poco prima dell’intervallo si è visto deviare un gran tiro sulla traversa da Wellenreuther. Poco dopo il solito errore difensivo condiviso da Llorente e Spinazzola ha regalato il gol a Paixao. a Roma esce con un buon pareggio dal De Kuip di Rotterdam, ma ha rischiato di rovinare tutto. Al termine di un buon primo si è ritrovata in svantaggio per il solito errore difensivo, un gol come ne ha presi tanti in questa stagione. Nella ripresa ci ha pensato Lukaku a evitare la sconfitta.. La squadra di Daniele ha fatto la sua partita. Ha affrontato il Feyenoord con il 4-3-3, ha interpretato la gara senza paura, ordinata, non si è fatta schiacciare nella propria metà campo, è riuscita ad essere pericolosa nelle ripartenze. Nel primo tempo Pellegrini e Lukaku hanno avuto ottime occasioni per sbloccare il risultato, Paredes poco prima dell’intervallo si è visto deviare un gran tiro sulla traversa da Wellenreuther. Poco dopo il solito errore difensivo condiviso da Llorente e Spinazzola ha regalato il gol a Paixao.

Nella ripresa Lukaku ha messo a segno il pareggio, confermandosi specialista in Europa League, mentre Dybala ha faticato a saltare l’uomo. Ma il problema è più in generale. Questa è una squadra senza futuro, tra scadenze di contratto e prestiti che non saranno riscattati ci saranno almeno dieci partenze, la rosa per il prossimo anno sarà molto diversa, comunque con un mercato che sarà ancora difficile per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo, a cominciare da Karsdorp. La Roma continua ad avere lacune sulle fasce. L’olandese è in giallorosso dal 2017, a parte la parentesi del ritorno in prestito al Feyenoord nel 2019-20. Ha avuto diversi interventi chirurgici, è finito fuori rosa dopo un litigio con Mourinho, la Roma nel corso degli anni ha cercato di cederlo, senza fortuna. Sabato scorso ha avuto grosse responsabilità nella sconfitta contro l’Inter. Anche Spinazzola era stato ceduto all’Inter in cambio di Politano, poi i nerazzurri ci ripensarono e il trasferimento saltò. Purtroppo dopo l’infortunio al tendine (non il primo grave della sua carriera) non è più il terzino ammirato all’Europeo. Ha anche lui la sua quota parte di responsabilità sul gol degli olandesi, ma ha avuto certamente il guizzo del cross per il pareggio di Lukaku. E comunque il discorso va oltre questa partita: se fosse arrivata una squadra a gennaio, la Roma avrebbe dato il via libera all’addio e tra quattro mesi sarà svincolato. In generale guardando al futuro, sembra giunta l’ora di voltare pagina e ricostruire.