Retroscena Roma: Di Francesco e De Rossi, duo mancato in panchina

Trovarsi, perdersi e ritrovarsi ancora. E ancora. Alla fine coprendo oltre vent’anni - che poi fanno un bel pezzo di vita - e sono serviti a costruire un rapporto di stima grande, fino all’amicizia. Senza mai abusare troppo di un termine a cui gente come loro, con valori umani spiccati, dà un peso specifico rilevante. Loro sono Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi . Il filo della vita li ha uniti prima da giocatore (giovanissimo) a giocatore (compiuto); poi da giocatore (più consolidato) a team manager (era la Roma del primo Spalletti), quindi da capitano ad allenatore. E ora da tecnico a tecnico contro. Vena, cuore e 4-3-3. Di questo percorso alla luce del sole, forse solo un pezzo è rimasto nell’ombra: avrebbero potuto sedere sulla stessa panchina se, tra il 2019 e il 2021, De Rossi avesse ceduto a più di qualche invito esplicito fatto da Di Francesco per portarlo nel suo staff come secondo. «Io chiamo allenatori in campo i punti di riferimento veloci di pensiero - le parole di Eusebio a Sky Sport in questi giorni - De Rossi lo è sempre stato, è un ottimo comunicatore, sta facendo un ottimo lavoro all’interno di una squadra dove si vede che si è creata un’atmosfera un po’ unica tra lui e i calciatori. In questo è molto bravo, lo sapeva fare anche da capitano».

Di Francesco, De Rossi e quel filo

Il filo conduttore di questi vent’anni tra Di Francesco e De Rossi è stato uno, la Roma. Il rapporto vero, probabilmente, si è costruito più nel terzo incontro ravvicinato, quando uno allenava e l’altro stava chiudendo la parabola da giocatore, che negli altri pezzi del cammin della loro vita, a partire dal primo, quando erano entrambi sul campo, ma se uno stava cominciando il suo viaggio - nemmeno pensando alla favola da Capitan Futuro - l’altro si metteva lo scudetto della Roma sul petto e salutava. Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi allora non si vedevano molto, ma si allenavano insieme spesso. Oggi si conoscono molto bene, si sono sentiti e si sentono spesso, hanno anche una passione comune (il padel) e domani saranno per la prima volta contro: ognuno con il proprio obiettivo davanti agli occhi per non pensare all’amicizia in quei 90 minuti.

Di Francesco, l'invito a De Rossi

Nella stagione 2018-2019, si era capito benissimo che per De Rossi sarebbe stata l’ultimo anno alla Roma e forse in assoluto da giocatore (in questo caso stop rinviato solo di qualche mese per togliersi il sogno-sfizio del Boca). Dunque epilogo abbastanza scritto per DDR e non per DiFra, reduce dalla semifinale Champions del 2018 e apparentemente lanciatissimo. Ma le cose precipitarono e arrivò l’esonero. Lui e Daniele però avevano già cominciato a parlare, forti di un grande affiatamento professionale: De Rossi era il regista insostituibile, l’uomo spogliatoio, il capitano. Anche nella notte delle notti, quella che Daniele ha nominato di recente come la più viva nel suo ricordo di calciatore: la rimonta e il 3-0 al Barcellona, un suo rigore dopo l’1-0 di Dzeko, come passaggio cruciale della rincorsa a cui Manolas diede compiutezza mandando in visibilio uno stadio intero. Usiamo un paradosso: l’idea che potesse e dovesse allenare era quasi una convinzione più forte in Eusebio che nel diretto interessato. E la proposta di affiancarlo in un percorso come secondo venne reiterata già in quei giorni romanisti, parlando di futuro, e rinnovata anche dopo l’appendice argentina in campo, quella del Boca. Fino a che Daniele ha messo in ordine i pensieri e raccontato all’amico che lui voleva studiare da primo. E diventare un primo. Il Supercorso, l’esperienza nella squadra del ct Mancini e la Spal sono stati passaggi di un canovaccio chiaro in mente. Inutile dare a DiFra un potenziale riferimento nello staff (il secondo poi, ruolo di strafiducia) sapendo di poterlo mollare alla prima occasione funzionale al nuovo sogno. E che sogno poi... La Roma.