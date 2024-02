Azmoun e il complimento agli intervistatori: "Sono due signori belli"

FROSINONE - La Roma travolge il Frosinone e rimane in scia dell' Atalanta e del Bologna per la corsa alla prossima Champions League . Il 3-0 giallorosso porta le firme di Huijsen , Paredes e di Sardar Azmoun , protagonista della rete del 2-0 che ha di fatto chiuso la partita. L'attaccante iraniano, al secondo gol in Serie A dopo quello con il Lecce , si è preso la scena nel post-partita dello 'Stirpe' con alcune divertenti dichiarazioni.

Roma, Azmoun scherza con gli intervistatori: "Due signori belli"

Il 'Messi iraniano', alla prima da titolare con la maglia della Roma, si presenta ai microfoni di Dazn nel dopo-partita. Lo intervistano Marco Russo e l'ex calciatore Dario Marcolin che, inaspettatamente, ricevono i particolari complimenti del classe 1995: "Per prima cosa, vorrei salutare quei due bei signori che sono in studio per intervistarmi", il commento a sorpresa di Azmoun in un inglese di facile comprensione - "Two beautiful gentlemen" -. Un complimento apprezzato dai due intervistatori che, tra le risate generali, hanno ringraziato l'attaccante per la sua gentilezza.