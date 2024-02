Roma, la Spagna innamorata di Huijsen: la mossa a sorpresa della Federazione

Il giocatore che non ti aspetti, un gol da campione e un'esultanza che ha fatto nascere qualche polemica. Dean Huijsen ha messo in mostra tutta la sua personalità e la sua determinazione nella gara contro il Frosinone, vinta dalla Roma per 3-0, segnando la rete del vantaggio dopo un primo tempo da dimenticare, per lui come per tutta la squadra.