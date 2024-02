"La Spagna attende l'ok per convocare Huijsen della Roma in Under 21"

Nuove conferme dalla Spagna. La Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) ha avviato le procedure per far ottenere a Dean Huijsen la nazionalità. A riferirlo è AS, secondo cui il difensore in prestito alla Roma dall Juve vuole giocare per la Spagna. Hujisen ha già indossato le maglie dell'Olanda Under 17, 18 e 19, ma la RFEF sarebbe molto più avanti di ciò che era stato ipotizzato e attenderebbe addirittura solo il via libera da parte del governo per concludere un lavoro burocratico avviato da mesi al lavoro. Sarebbe il preludio alla convocazione di Huijsen nell'Under 21 iberica.