Roma, l'assessora alla scuola in visita al liceo scientifico sportivo del club

Nella giornata del 21 febbraio l'AS Roma ha ospitato l’Assessora ai Lavori Pubblici, Mobilità e Scuola del Municipio IX, la dottoressa Paola Angelucci. La visita ha fatto seguito all’evento organizzato il giorno 8 febbraio, in occasione dell’avvio del programma di riqualificazione del verde del Centro Sportivo. Insieme al Dipartimento Protocol and Facility del Club, il prof. Manrico Ferrari (Head of School AS Roma) e l’architetto Stefano Stefalani (Architect Consultant AS Roma), l’Assessora ha visitato il casale adibito a Liceo e palestra del settore giovanile. Nel corso della visita, avvenuta in orario didattico, l’Assessora si è intrattenuta con gli studenti e il corpo docente. Il Club ha siglato una partnership con l’Istituto Internazionale paritario “Giovanni Paolo II” di Ostia, da diversi anni. Ubicato all’interno del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”, il casale ospita le cinque classi del “Liceo Scientifico ind. Sportivo AS Roma", con classi miste per le calciatrici e calciatori del Club.