Andrea Delogu pazza della Roma: "Il mio sogno? C'entra Totti"

In occasione della partita contro il Feyenoord , la Roma ha intervistato Andrea Delogu . La showgirl è una tifosa sfegatata dei giallorossi e ha raccontato come è nata la sua passione per la squadra,

Roma, le parole di Andrea Delogu

Queste le sue parole sul profilo Instagram della Roma. "Il mio primo ricordo da tifosa della Roma risale a quando ero in vacanza con i miei genitori nella Capitale. Ero piccolina, non conoscevo bene il calcio. Eravamo in zona Olimpico e ho cominciato a vedere tantissime persone con i colori della Roma che urlavano e cantavano. E ho pensato 'ma sono felici'. Da lì in poi è successo qualcosa. Il mio idolo calcistico è Totti, è sempre il capitano e sarà sempre l'unico capitano. Il mio sogno da tifosa è riavere un altro Totti".