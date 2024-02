De Rossi e De Zerbi, chi sono le figlie Gaia e Elisabetta amiche a Londra

ROMA - Un'amicizia importante quella tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. Che si riflette anche tra le figlie, entrambe a Londra. Gaia, primogenita del tecnico della Roma, classe 2005, da quest’anno studia e vive nella capitale del Regno Unito. E incontra Elisabetta, coetanea e figlia di Roberto. “Stimo De Zerbi, gli voglio bene, mi ha messo a disposizione dati, conoscenze e una parola di conforto quando mi hanno esonerato. Le nostre figlie si incontrano nei Roma Club a Londra a fare il tifo per la Roma e questa cosa ci ha unito ancora di più. Anche se ora penso che Elisabetta (ride, ndr) tiferà per il padre”, ha ammesso De Rossi in conferenza. L’appuntamento per tutti è il prossimo 7 marzo, quando si giocherà il match d’andata tra Roma e Brighton.