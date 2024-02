Smalling esce, i tifosi della Roma fischiano: il gesto di Pellegrini e Dybala

Quando, a 15' dal termine, Chris Smalling lascia, stremato, il campo in Roma-Torino, sono più forti i fischi degli applausi. L'inglese non giocava dall'inizio dal primo settembre (e si è visto) ma ce l'ha messa tutta e i compagni glielo hanno riconosciuto. I tifosi non molto, per loro Smalling è (ancora) quel giocatore che nell'ultimo periodo di Mourinho non avrebbe fatto di tutto per rientrare, e per questo i fischi si sono sentiti. Ma Pellegrini e Dybala hanno alzato le braccia e guidato l'applauso, tanto che alla fine proprio gli applausi hanno sovrastato i fischi. E Smalling si è accomodato in panchina.