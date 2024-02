Retroscena Belotti: chiude la casa di Roma, la moglie Giorgia in lacrime

Per adesso a Firenze è in prestito, ma sembra davvero finita tra Andrea Belotti e la Roma. L'attaccante della Fiorentina ha chiuso la villa di Casal Palocco (abitata prima di lui da Paredes e Bruno Peres) e sta ultimando il trasloco. Solo qualche giorno fa era a Roma per festeggiare, con gli ormai ex compagni e le loro famiglie, i tre anni della primogenita Vittoria ed è stato l'ultimo atto di un'avventura che gli resterà nel cuore, non fosse altro perché a Roma è nata la seconda figlia Benedetta. Nel salutare la capitale, Giorgia Duro, la moglie di Belotti, si è commossa e ha scritto su Instagram un pensiero.