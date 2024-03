De Rossi, scalata alla zona Champions con la Roma: ecco la classifica

Tre punti d'oro. Il 4-1 rifilato dalla Roma al Monza all' U-Power Stadium vale per i giallorossi molto più della terza vittoria consecutiva e del sesto risultato utile nelle ultime sette partite di Serie A . Il successo pesa per la classifica in cui gli uomini di De Rossi sono ora momentaneamente quinti a quota 47 punti .

Serie A, gli occhi della Roma su Atalanta-Bologna e Torino-Fiorentina

In attesa di Atalanta-Bologna in programma domani, 3 marzo, alle 18, la Roma è a un punto dai rossoblù di Thiago Motta, quarti in classifica e precede di una lunghezza i nerazzurri di Gasperini. Salgono, invece, almeno per stasera a 6 i punti di vantaggio sulla Fiorentina che scenderà in campo alle 20:45 in trasferta contro il Torino. Effettivo, invece, il gap accumulato sulla Lazio ottava, a -7, mentre il Napoli, che sfiderà domani sera la Juventus al Maradona ha una partita in meno.

Serie A, la volata per l'Europa

Serie A, la classifica delle prime nove posizioni.

Inter 69 punti* Juventus 57* Milan 56 Bologna 48* Roma 47 Atalanta 46* Fiorentina 41* Lazio 40 Napoli 40*

*Una partita in meno.