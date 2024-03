Magico Dybala, i commenti dei romanisti sono esilaranti: "Ho detto a mia suocera..."

Dybala, tifosi romanisti scatenati sui social

La Joya, al termine del poker giallorosso all'U-Power Stadium, ha pubblicato un post social con due foto. Non solo il frame della punizione trasformata in gol ma anche la successiva esultanza: "Una magica serata! Orgoglioso del lavoro di squadra!! Daje Roma". Scrive di Dybala su Instagram, aggiungendo un cuore giallo e uno rosso, più l'emoticon di un lupo. Quanto basta per scatenare sogni e ironie dei tifosi giallorossi. Uno dei commenti più divertenti dei suoi follower recità così: "Ho detto a mia suocera “se segna sta punizione te poi riprende tu fija che rinnego le done". "Paulo - scrive una fanpage giallorossa - prima che arrivassi a Roma ero etero…", mentre altri lo definiscono "Magico" più della stessa Roma. C'è anche chi lo reputa 'monumentale', addirittura superiore ai "giardini pensili di Babilonia, al Colosso di Rodi, al Faro d’Alessandria". A Roma, la Dybala-mania impazza come non mai.