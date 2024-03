Firenze e Brighton, invasione romanista: in quattromila a seguire la Roma

Quattromila tifosi in quattro giorni: tanti ne muoverà la Roma tra oggi a Firenze e giovedì a Brighton. Se l'Olimpico, ormai da due anni, è sempre pieno (con il Sassuolo aperto anche il distinto di solito riservato agli ospiti), in giro per l'Italia e l'Europa i romanisti rispondono presente. Oggi, a Firenze, oltre 2500 tifosi arrivati, quasi tutti, in macchina. Giovedì a Brighton altri 1500 che, via Londra (Gatwick è l'aeroporto più vicino e comodo) saranno presenti per spingere la squadra di De Rossi ai quarti di finale. Qualcuno ne approfitterà per un fine settimana a Londra, la maggior parte arriverà giovedì e tornerà venerdì mattina, intanto, anche a costo di sacrifici economici, in 4mila saranno presenti. Un patrimonio inestimabile per De Rossi e i giocatori. E per la società stessa, a Firenze rappresentata, come ormai sempre, dalla Ceo Lina Souloukou, che stamattina ha viaggiato con la squadra.