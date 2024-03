Totti e la battuta sul futuro alla Roma con De Rossi che scatena i tifosi

ROMA - Torni alla Roma se confermano De Rossi?". La risposta (forse ironica) di Francesco Totti non si è fatta attendere: "Io torno prima...". Dall'account Instagram di TV Play arrivano le parole dell’ex numero 10 in vista di un possibile ritorno in giallorosso. In ballo c’è il futuro di De Rossi, che fin qui sta facendo benissimo. I tifosi, ovviamente, subito impazziti. Tanti i commenti dei romanisti sotto il video: "Capitano la tua Roma ha bisogno di te! Rivederti insieme a Danielino sarebbe un sogno per tutti noi romanisti. Per favore Capitano realizzatelo insieme".

Totti e il ritorno alla Roma con De Rossi

Il ritorno di De Rossi ha aperto di nuovo la strada a Francesco Totti in giallorosso. Sono amici da sempre, il loro rapporto va oltre la Roma. Francesco è andato via da Trigoria nel 2019 perché non si sentiva abbastanza considerato come dirigente. Arrivederci sbattendo la porta quando Pallotta, consigliato da Baldini, organizzò un meeting improvviso a Londra per assumere Paulo Fonseca. La proprietà è cambiata, sono passati diversi anni e c’è De Rossi. L’amore dei romanisti non è mai mancato e mai mancherà. Basta questo per dire di nuovo sì e realizzare il sogno di tutti i tifosi.