Roma, la procura Figc apre indagine sul video hard. Ecco il motivo

ROMA - Il caso del video hard finisce inevitabilmente anche in Figc . La procura ha infatti aperto un'indagine relativa al video diffuso da un tesserato del vivaio della Roma e che ha portato poi al licenziamento di due dipendenti del club, secondo le ricostruzioni perché all’interno del filmato erano presenti discorsi che avrebbero violato l’etica professionale.

La Procura della Figc ha già cominciato i primi interrogatori sul caso e ha acquisito tutti gli atti relativi al licenziamento della dipendente. Il motivo è legato al coinvolgimento di un tesserato del club, il ragazzo della Primavera che avrebbe diffuso il video sottraendolo dal telefono della donna. Il compito della Procura adesso sarà quello di verificare la responsabilità del tesserato. A essere contestato è l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva sul dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità.

Per il momento la Roma (indagata per responsabilità oggettiva) si è riservata di non commentare l'accaduto.