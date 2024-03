Roma, De Rossi in due mesi ha convinto i Friedkin: è l'uomo del rilancio

INVIATO A BRIGHTON - Due mesi di De Rossi sono stati un salto nel buio verso la speranza. Ma a distanza di sessanta giorni esatti dall’insediamento (16 gennaio-16 marzo) la Roma si gode la piacevole scoperta: non è stato azzardato puntare su un allenatore semi-esordiente nel periodo della crisi irreversibile del rapporto con Mourinho. E se il rinnovo del contratto in scadenza non è un tema di dibattito di questi giorni, sembra difficile immaginare che il rapporto possa concludersi a giugno: i Friedkin sono sempre più convinti di aver individuato l’uomo del rilancio, nel breve come nel medio termine.