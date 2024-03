Dramma Osvaldo, il messaggio di Bruno Conti e la risposta: "Amico mio..."

ROMA - Il momento delicato di Osvaldo ha commosso tutti. Dopo lo sfogo in video e le lacrime sono arrivati tanti messaggi in suo sostegno. Soprattutto dall’ambiente Roma, dove l’ex attaccante ha lasciato tanti amici e piacevoli ricordi. De Rossi, Paredes e non solo, ecco le parole anche di Bruno Conti: “Forza Dani, sei forte, daje!”, il post Instagram della bandiera della Roma su Instagram. La risposta: “Amico mio…”. Altri messaggi sono arrivati pure da parte dei tifosi per fargli forza. “Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico”, ha raccontato. La svolta alla sua vita deve darla lui, ma con tanti messaggi d’affetto è più facile.